VIDEO | Tenta di rubare un’auto, ma gli lanciano sedie addosso: ladro “bersagliato”

Furto sventato da passanti e residenti della zona, che urlando scendono in strada e lanciano sedie contro il ladro

Sta facendo il giro dei social un video girato ad Altamura (Ba) in cui viene ripreso un furto d’auto sventato da passanti e residenti della zona, che urlando scendono in strada e lanciano sedie contro i malviventi.m L’episodio si è verificato in via Ostuni, dove alcune persone che si trovavano all’interno di un’attività del posto hanno sentito dei rumori: si trattava di un uomo che stava cercando di rubare una macchina parcheggiata. I testimoni cominciano a urlare e da lì scatta il putiferio: sedie lanciate dai balconi, urla, filmati.

Il ladro è stato messo in fuga

Il ladro, che non è da solo, davanti alla furia della banda di residenti non ha potuto fare altro che scappare, portando con sé il suo complice e fuggendo a mani vuote. Il primo impulso di chi ha assistito alla scena è stato quello di filmarla. Il secondo, di postarla sui social, che in queste ore stanno facendo il resto.