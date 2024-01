VIDEO I Usa, torna l’incubo sparatorie: in un liceo un morto e 3 feriti

A seguire lo sviluppo degli eventi è il presidente americano Joe Biden

Stati Uniti scossi dall’ennesima sparatoria verificatasi in un liceo a Perry, cittadina dell’Iowa a nordovest della capitale Des Moines. Il bilancio, al momento parla di un morto e tre feriti, con l’Fbi che sta aiutando la polizia locale nelle indagini e il presidente statunitense Joe Biden che sta seguendo le ultime notizie. La sparatoria si è verificata nel primo giorno di ritorno in classe, dopo le vacanze invernali per studentesse e studenti della Perry High School che conta 1785 studenti. Sul posto almeno cinque ambulanze, diverse unità di polizia, elicotteri di elisoccorso e vigili del fuoco.

La dichiarazione

“Diverse le persone raggiunte da colpi di arma da fuoco. Ma ancora non sappiamo il numero preciso. Al momento non c’è alcun pericolo”. Così il sergente della pattuglia dello stato dell’Iowa, Alex Dinkla in conferenza stampa. Mentre, un portavoce dell’ospedale, dichiara che le vittime sono state trasportate al MercyOne Des Moines Medical Center.

Scuola al sicuro

Stando agli ultimi aggiornamenti, l’uomo che questa mattina ha ferito diverse persone all’interno della Perry High School a Perry, si è sparato “con un colpo di pistola autoinflitto”. Lo ha dichiarato, nel corso di una conferenza stampa, lo sceriffo della contea di Dallas Adam Infante. Tre le persone che hanno riportato ferite d’arma da fuoco a causa della sparatoria, ha spiegato Infante, precisando che si tratta di due studenti e di un dipendente della scuola. Quando è avvenuta la sparatoria, le lezioni non erano ancora iniziate. La scuola, a detta dello sceriffo è ora al sicuro. Come detto, a seguire lo sviluppo degli eventi è il presidente americano Joe Biden, informato di quanto avvenuto presso la High School Perry nell’Iowa. Lo ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca alla Cnn.