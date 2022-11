Vigile urbano multa automobilista al cellulare, passante gli sferra pugno

Il vigile urbano colpito dal suo aggressore con un pugno ha rimediato una prognosi di tre giorni. Solidarietà del sindaco.

Momenti di tensione quelli vissuti nelle scorse ore in corso Umberto a Siracusa, dove un vigile urbano è stato aggredito con un pugno da un cittadino.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un automobilista sarebbe stato fermato da una pattuglia dei vigili urbani perché sorpreso alla guida mentre parlava al cellulare.

Al momento di sanzionare il conducente del mezzo, una terza persona non interessata dal controllo si sarebbe avvicinata e avrebbe colpito con un pugno il vigile urbano.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha espresso vicinanza al poliziotto aggredito attraverso un post pubblicato su Facebook.

“Solidarietà e vicinanza da tutta Siracusa alla pattuglia coinvolta e auguri di pronta guarigione all’agente della Polizia Municipale in prognosi per tre giorni. Grazie alla municipale per il prezioso servizio svolto ogni giorno per la nostra città!”, è il commento del primo cittadino.