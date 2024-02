Vince 340 milioni alla lotteria, ma i numeri pubblicati erano sbagliati

Incredibile caso di sfortuna: un uomo aveva vinto 340 milioni alla lotteria, ma i numeri dati per vincenti erano sbagliati

Una vincita milionaria alla lotteria, un sogno durato poche ore, il tempo di andare a ritirare il ricco premio per poi scoprire che si è trattato di un errore: “Scusi, abbiamo pubblicato i numeri sbagliati”. È la storia di John Cheeks che ha afferrato, anche se solo per una notte, la speranza di una vita cambiata per sempre: un jackpot da 340 milioni di dollari alla società americana Powerball. Poi la doccia fredda, ma lui a quel sogno non vuole rinunciare e ha annunciato che farà causa per il torto subito.

L’uomo ha deciso di fare causa

Le probabilità di vincere alla lotteria Powerball sono incredibilmente basse, pari a una su 292,2 milioni. Per questo quando Cheeks si è accorto di essere “quell’uno” ha fatto una foto allo schermo del sito ufficiale che riportava la combinazione vincente, identica ai numeri da lui scelti. Ma non era come sembrava. Il loro sito web, hanno spiegato gli amministratori della lotteria, ha mostrato quei numeri come combinazione vincente solo per errore ma non erano mai stati estratti. Una svista che Cheeks, vincitore per un giorno, non è disposto a perdonare.

