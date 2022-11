Viola l’obbligo di soggiorno, denunciato 38enne di Noto

Agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 38 anni per il reato di inosservanza alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui è sottoposto e un marocchino diciottenne, per il reato di frode informatica poiché lo stesso, fraudolentemente, ha compiuto transazioni non autorizzate dal conto corrente della vittima, una donna di 44 anni, impossessandosi di circa 4.000 euro.