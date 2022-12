Violenta lite tra due donne in un bar, locale chiuso per 10 giorni

Le due poi hanno continuato a litigare anche fuori dal locale accapigliandosi fino a raggiungere la strada

Violenta lite tra due donne in un bar del centro di Terni. Dopo i fatti accaduti lo scorso 16 dicembre, la Questura ha deciso di sospendere per 10 giorni la licenza del locale. Le due donne, quel giorno, avevano iniziato a lanciare bicchieri contro le persone presenti nel bar, inoltre i filmati dell’impianto di videosorveglianza hanno mostrato una delle due prendere dietro il bancone un coltello da cucina per poi brandirlo pericolosamente contro l’altra.

Intervenute due Volanti per riportare la calma

Non solo, le due hanno poi continuato a litigare fuori dal locale accapigliandosi fino a raggiungere la sede stradale. Solo l’intervento di due Volanti è risuscito a riportare la calma. Stante la gravità di quanto accaduto, con pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, il questore ha disposto così la sospensione dell’attività per 10 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia di Stat, divisione amministrativa.