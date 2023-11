Violenza sessuale su giovani pazienti: medico finisce in manette

Un medico di guardia, quarantenne, è stato arrestato con l'accusa di aver perpetrato violenza sessuale su 4 giovani pazienti

Un medico di guardia. in servizio negli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano, è stato arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata, commesso a danno di giovani donne, sue pazienti, nel corso delle visite mediche alle quali erano sottoposte. La misura cautelare è stata decisa nell’ambito di un’indagine in corso dal gennaio 2023. Il medico è un 40enne che vive a Varese.

Quattro denunce per violenza sessuale

L’indagine è coordinata dalla procura della Repubblica di Lodi in collegamento con la procura della Repubblica di Milano. Le denunce erano state presentate ai carabinieri di San Giuliano: si tratta di quattro casi su cui hanno lavorato gli agenti della polizia di Stato della sezione di polizia giudiziaria della procura di Milano e dai carabinieri di San Giuliano e San Donato.

