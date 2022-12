Viva Rai2, annuncio a sorpresa di Amadeus poi la voce di Annalisa: per Fiorello debutto magico

Entusiasmante la prima puntata del morning show di Rai2 in onda ogni giorno dalle 7,15 alle 8. Il conduttore del festival e la cantante ospiti. Ecco dove rivedere la trasmissione

Finita l’attesa per il morning show di Fiorello. Oggi 5 dicembre, dalle 7,15 del mattino è andata in onda la prima puntata di Viva Rai2 sull’omonimo canale della tv pubblica.

La prima puntata di #VivaRai2 è finita, ma noi così perché la stiamo già riguardando su #RaiPlay ▶️ https://t.co/p18JqM6Xgt pic.twitter.com/XMEiDJqPNs — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) December 5, 2022

Prima puntata con Amadeus e Annalisa

I primi ospiti della trasmissione sono stati Amadeus e Annalisa. Il conduttore del festival di Sanremo ha anche fatto un annuncio in diretta: Francesca Fagnani, dopo il successo di Belve, sarà co-conduttrice di una serata del festival. Annalisa si è invece esibita sulle note del suo ultimo successo “Bellissima”.

Il format

Il format prevede la discussione dei principali fatti del giorno fra giornali e social network in un misto fra varietà e informazione. Ma spazio anche a personaggi della politica e dello spettacolo italiano, che presenteranno nuovi progetti e duetteranno con lo stesso Fiorello sulla scena. Autore della sigla è Jovanotti. La visione della trasmissione è disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Complessivamente saranno 115 le puntate da 45 minuti ciascuna in onda e in diretta dalle 7,15 fino alle 8 del mattino. Si potrà vedere tutto anche su Rai 1 ma in replica in terza serata e nel weekend, alle ore 10, su Rai Radio 2. Estratti dello show saranno pubblicati quotidianamente anche sui social Facebook, Instagram, Twitter e Tiktok.

La gag e gli “appunti di Giorgia”

Dopo una gag in un finto letto matrimoniale con Amadeus preoccupato perché la sveglia che non ha funzionato, Fiorello, accompagnato da Fabrizio Biggio, ha iniziato dal ‘core business’ del programma: la rassegna stampa. Mostrando un’agenda uguale a quelle della premier Giorgia Meloni, Fiorello ha annunciato: “Ho gli appunti di Giorgia”. Prima di cominciare a elencare e inquadrare improbabili impegni scritti a penna dalla premier: “Portare Ginevra al Luna Park. Portare tetto contanti a 2.500 euro. Ce devo pensa’. Alzare tetto pos sennò Salvini chi se lo leva dal groppone. Pilates con Mattarella alle 6. Comprare 2 etti di prosciutto cotto e un broccolo romano. Rimuovere Coletta e Fuortes. Partecipare alle primarie del Pd. Invitare ministro della difesa Crosetto, anzi no, mangia troppo. Cancellare appuntamento con Calenda con scusa podologo. Registrare ‘Viva Rai2′”, ha elencato tra le risate Fiorello seduto alla scrivania dello studio Glass, la struttura trasparente montata fuori dalla sede di Radio Rai a Via Asiago.