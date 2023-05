Volontari Anpas Sicilia con la guardia di finanza: incontri sulla formazione in elicottero

Cinque incontri formativi, il primo lo scorso 29 aprile a Valderice, in provincia di Trapani, e il secondo a Catania oggi sabato 27 maggio.

I volontari e le volontarie delle pubbliche assistenze di Catania si incontreranno all’aeroporto di Catania e impareranno le manovre di base: come si allacciano le cinture, imbarco e sbarco dall’elicottero con motore acceso, manovre di sicurezza durante il volo.

“Queste esercitazioni rafforzano la sinergia tra Guardia di Finanza e Anpas – commenta il comandante sezione aerea Capitano Lorenzo Manganini – diamo una risposta al protocollo siglato ormai nel 2020 e formiamo quante più persone possibili alla gestione dell’emergenza”. I volontari e le volontarie Anpas negli scorsi mesi hanno formato la Guardia di Finanza sulle manovre di primo soccorso, in uno scambio di conoscenze volto a creare una vera e propria task force che opera al servizio dei cittadini. Durante la giornata ci sarà prima una formazione teorica e poi una pratica, con la possibilità per le squadre di volontari, sia sanitari sia di protezione civile, di provare il volo in elicottero.

“Abbiamo già fatto l’esperienza l’anno scorso a Boccadifalco ed è stata molto apprezzata, quest’anno proponiamo cinque tappe in cui formeremo più di 50 volontari – così Lorenzo Colaleo, presidente Anpas Sicilia – è fondamentale non solo per chi opera nel campo sanitario e dell’eccedenze urgenze 118 ma anche per i volontari di protezione civile, in vista dell’arrivo dell’estate e della stagione degli incendi. Le manovre potranno essere, inoltre, fondamentali nel caso di una ricerca disperso o se ci si trova a operare in zone difficilmente raggiungibili dai mezzi”.

La formazione proseguirà poi a giugno a Siracusa, a settembre a Piazza Armerina per concludersi a ottobre a Messina.