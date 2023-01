Waterfront di via Elorina, il 27 gennaio il seminario di Ance Siracusa

A cura di Ance Siracusa e dell’Università di Catania- Dipartimento Ingegneria civile e architettura – si terrà venerdì 27 Gennaio con inizio alle ore 15.30 nella sala “U. Gianformaggio” di Confindustria Siracusa il seminario sul tema “Un dialogo tra linee d’acqua e città – Waterfont Elorina”.

Il seminario vuole approfondire il tema della riqualificazione e rigenerazione dell’area del “Waterfront Elorina” della città di Siracusa.

Dopo i saluti di Massimo Riili, Presidente di Ance Siracusa, interverranno il Sindaco di Siracusa Francesco Italia, il Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali Salvatore Martinez , il gruppo di ricerca dell’Università di Catania, incaricato da Ance Siracusa dello studio dell’area, gli Ordini Professionali, il Coordinatore del Patto di Responsabilità Sociale Vittorio Pianese, il rappresentante del Comitato cittadino per la riqualificazione dell’area Pucci La Torre.

A seguire, la Lecture “Le tre linee d’acqua” di Alfonso Femia Atelier(s), architetto di fama internazionale che ha realizzato opere significative di rigenerazione urbana in Francia e in Italia e numerosi interventi in diverse città europee sul tema Waterfront.