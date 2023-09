Women In Charge On Tour,il 13-14 settembre a Roma la 5° tappa

Saranno affrontate tematiche relative alla parità di genere, all'empowerment femminile e all’inclusione

ROMA – Mercoledì 13 e Giovedì 14 Settembre si terrà a Roma la quinta tappa di Women In Charge on Tour, in due giornate dove saranno affrontate insieme alle istituzioni nazionali e del territorio e donne del mondo del lavoro tematiche relative alla parità di genere, all’empowerment femminile e all’inclusione con l’obiettivo di creare un hub di contenuti che sappia dare voce a mondi diversi che desiderano raccontare storie di cambiamento culturale.

L’evento, in partnership con Rome Future Week, si aprirà nella giornata di mercoledì presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, alle ore 11:00 con la cerimonia di apertura dove presenzieranno la Presidente di Women in Charge on Tour Virginia Raggi, l’Assessore alle pari opportunità del Comune di Roma Monica Lucarelli e il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. A seguire, un’analisi dello stato dell’arte sulle certificazioni di genere, dove ci sarà l’importante testimonianza del Ministro per la famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Maria Roccella.

La conferenza di mercoledì si chiuderà con il panel dedicato allo Sport moderato da Novella Calligaris. L’evento proseguirà il 14 all’Universita europea di Roma: verrà aperto dal direttore Scientifico di Women in Charge Alessia Salmaso e vedrà la partecipazione di scrittori, studiosi sul tema e una nutrita partecipazione accademica e delle istituzioni del mondo dello sport.

A giugno scorso è stata proprio la città di Catania ad ospitare la quarta tappa dell’iniziativa: una tavola rotonda su parità di genere ed empowerment femminile che ha visto tra i protagonisti anche il Quotidiano di Sicilia, da sempre impegnato a dare il proprio contributo, attraverso la buona informazione, alla crescita e all’emancipazione femminile nel mondo del lavoro e in ogni settore sociale.