Women in Export: Sace sostiene le imprenditrici meridionali

Corsi formativi gratuiti per donne capo o impiegate d’azienda al Sud

ROMA – Ad un anno dal lancio della community Women in Export, che conta oggi oltre 800 iscritte, Sace ha scelto di incrementare il processo di empowerment femminile riservando alle donne capo azienda o impiegate nelle imprese nel Mezzogiorno italiano, il programma Women in Export: Obiettivo Sud. Un percorso formativo specialistico, orientato alla valorizzazione del capitale intellettuale femminile attraverso il rafforzamento delle competenze tecnico-manageriali, al supporto della crescita sostenibile e inclusiva nelle PMI del Sud Italia per l’attuazione della doppia transizione digitale ed ecologica, infine, la costruzione di interazioni utili ad aumentare la capacità di condivisione delle competenze e la creazione di sinergie settoriali tra imprese femminili del Mezzogiorno.

Sul sito www.sace.it è disponibile il bando per la consultazione, la brochure che spiega nel dettaglio programma, obiettivi, modalità di partecipazione e moduli di apprendimento, non ultimo il form da compilare per inviare la propria candidatura. Women in Export: Obiettivo Sud è un corso gratuito a numero chiuso della durata di 36 ore distribuite in modalità blended: online (90%) e in presenza (10%). La metodologia di formazione è di apprendimento immersivo finalizzato a favorire la combinazione fra l’esperienza propria di ogni partecipante e i saperi innovativi proposti. Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione finale.

“La diversità e l’inclusione sociale sono da sempre cardine dell’attività di Sace e l’empowerment femminile in particolare è uno dei pilastri della nostra offerta formativa – ha dichiarato la Head of Education di Sace Mariangela Siciliano -. In piena pandemia, nel 2021, Sace ha lanciato la community Women in Export, il primo business network italiano in tema export nato con l’obiettivo di connettere e rafforzare le potenzialità e le professionalità femminili che nel nostro paese si occupano di export e internazionalizzazione. Ad un anno dal lancio della community – ha evidenziato Siciliano – abbiamo deciso di promuovere una nuova iniziativa formativa con Women in Export: Obiettivo Sud in collaborazione con Microsoft, Ups e l’Università Federico II di Napoli. Con questa iniziativa, Sace, insieme ai suoi partner, intende contribuire a creare per il Sud una politica industriale improntata all’innovazione e alla sostenibilità, valorizzando l’enorme capitale intellettuale femminile che ruota attorno alle filiere strategiche e ai settori economici del nostro Mezzogiorno”.

Il progetto è rivolto a 80 imprese a conduzione femminile del Mezzogiorno. Potranno partecipare imprenditrici, manager e quadri aziendali impegnate direttamente nella definizione del cambiamento di strategia aziendale in un’ottica sostenibile e di respiro internazionale. Come ricorda Sace, la parità di genere e la promozione dell’occupazione femminile sono obiettivi trasversali al PNRR, piano verso cui convergono diverse misure appartenenti a tutte e sei le missioni.

Chiara Borzì

Twitter: @ChiaraBorzi