Wrestling, il dramma di Hulk Hogan: rischia la sedia a rotelle

Il campione della WWE, Hulk Hogan, sta lottando contro delicatissimi problemi di salute: riuscirebbe a camminare solo con l'ausilio di un bastone

La leggenda del wrestling, Hulk Hogan, rischia di finire in sedia a rotelle.

“The Incredible”, stella della WWE da oltre 40 anni nonchè atleta tra i più vincenti della storia, non riuscirebbe più a sentire le sue gambe, come rivelato dal collega Kurt Angle in occasione di un podcast: “Non riesce a sentire la sua parte inferiore del corpo. Così ora non riesce a sentire le gambe e deve camminare con il bastone“.

“Hulk Hogan ha dato corpo e anima per il wrestling e il business se l’è mangiato”

Il mito del wrestling, proprio nelle scorse settimane, si era sottoposto ad una delicata operazione chirurgica alla schiena.

Negli ultimi anni, per ammissione della figlia Brooke, sono stati addirittura 25 gli interventi a cui Hogan è dovuto andare incontro, rispettivamente alla ginocchia, ai fianchi, ancora alla schiena e persino al viso.

La maggior parte dei problemi, secondo gli esperti, sarebbero stati causati dai numerosissimi colpi incassati sul ring durante la sua leggendaria carriera.

“Ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e se lo è mangiato – ha concluso Angle – È il nome e il volto dell’azienda. È il ragazzo che ha rivoluzionato il wrestling professionistico. Ho molto rispetto per lui”.