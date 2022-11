X Factor, Rkomi “perde la testa” per la palermitana Beatrice Quinta: chi è

"Credo che qualcosa sia successo, volevo chiederti se per te è lo stesso" ha confessato Rkomi alla concorrente. Ecco cosa è successo. Guarda il video

Rkomi ormai ha una nuova ragazza nella testa (e nel cuore). Chi? Una giovane e talentuosissima concorrente di X Factor che sembra proprio aver fatto breccia nel cuore del giovane cantante milanese.

Cosa è successo nell’ultima puntata dei live di X Factor

Dopo lo scorso live del talent show di Sky, Rkomi, infatti, non è rimasto indifferente alla provocazione di Beatrice Quinta, la concorrente della squadra di Dargen D’Amico che, mentre si esibiva in una cover di Fiori rosa fiori di pesco di Battisti, si è avvicinata al tavolo dei giudici guardando dritto negli occhi il 28enne che è rimasto, al momento, imbambolato con gli occhi a cuoricino davanti a lei e poi ha dichiarato di essere rimasto decisamente colpito da questo momento intimo tra loro due.

Cosa si sono detti Rkomi e Beatrice Quinta

Rkomi, infatti, finita la puntata ha deciso di andare a parlare direttamente con Beatrice e rivelarle di aver pensato a lei tutta la notte e di aver provato qualcosa l’altra sera mentre lei lo ha guardato negli occhi. Così, imbarazzatissimo, ha chiesto a Beatrice se anche lei aveva provato le stesse emozioni.

“Ieri quando ci siamo guardati, mentre ti esibivi, è scattato qualcosa in me – ha dichiarato Rkomi – credo che qualcosa sia successo e volevo chiederti, per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte, sono molto in imbarazzo”

A questo punto, Beatrice, imbarazzatissima anche lei gli ha risposto con un’altra provocazione: “Potrebbe metterti in una posizione scomoda, anche se io sono una fan delle posizioni scomode”. E poi ha aggiunto: “Parliamone quando finisce X Factor, cosa ne dici?”.

Chi è Beatrice Quinta, la concorrente palermitana a XFactor 2022

Beatrice Quinta, pseudonimo di Beatrice Maria Visconti, è una concorrente di X Factor 2022. Palermitana di 23 anni, Beatrice Quinta incanta tutti con il suo inedito “Se$$o”, convincendo il giudice Dargen D’Amico che la prende nella sua squadra e la porta fino ai live.

Biografia, carriera e social

Beatrice Quinta nasce come Beatrice Maria Visconti a Palermo, nel 1999. Cresciuta con una grande passione per la musica, Beatrice ne è stata sempre circondata. Crea il suo personale stile grazie alle influenze della musica anni Settanta e Ottanta. Trasferitasi a Milano intorno al 2020, Beatrice Quinta si presenta alle selezioni di X Factor 2022 sfoggiando uno stile elettro-pop e cantando il suo inedito Se$$o. La cantante passa tutte le selezioni ed entra nella squadra di Dargen D’Amico che la porta fino ai live.

Il profilo instagram di Beatrice Quinta conta quasi 14 mila followers, con cui la cantante di X Factor 2022 condivide soprattutto quello che riguarda la sua carriera musicale, come video in cui si esibisce, sia in pubblico che in privato.