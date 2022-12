Zelensky nomina esperta sessuologia come ambasciatrice in Bulgaria

Il sito web della presidenza ha pubblicato un decreto che nomina Olesya Ilashchuk ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria in Bulgaria

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato una specialista in sessuologia senza esperienza in diplomazia come ambasciatrice dell’Ucraina in Bulgaria. Lo ha riportato il quotidiano Ukrainska Pravda. Il sito web della presidenza ha pubblicato un decreto che nomina Olesya Ilashchuk ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria in Bulgaria, senza specificare il precedente luogo di lavoro della specialista.

Laureata all’Università di Chernivtsi

Secondo quanto riferito, Ilashchuk si è laureata all’Università di Chernivtsi e all’Istituto ucraino della Gestalt e si descrive sui social media come psicologa clinica, terapista della Gestalt e consulente sessuologa. La pagina di Ilashchuk sui social network non è verificata.