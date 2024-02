10eLotto, Sicilia ancora fortunata: vinti 26 mila euro

Ancora una volta la fortuna bacia la Sicilia: vinti sull'isola 26 mila euro con il 10eLotto. Ecco dove sono avvenute le vincite

Festa grande a Calascibetta, in provincia di Enna, grazie al gioco del 10eLotto. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro grazie a un “8 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 6mila euro ad Agrigento. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro, per un totale di 523 milioni da inizio anno.

