100 giorni sott’acqua, l’incredibile record: “Rallentato invecchiamento del corpo del 20%”

Uno scienziato americano ha stabilito il nuovo record di permanenza sott'acqua: l'esperimento porterebbe dei benefici alla salute

100 giorni sott’acqua.

No, non è impossibile e uno scienziato americano americano lo ha dimostrato con un esperimento a dir poco incredibile.

Il genio Joseph (Joe) Dituri, 55 anni, ufficiale della Marina Usa in pensione e direttore dell’International Board of Undersea Medicine (Ibum), vive in una capsula di 100 metri quadri denominata “Jules Undersea Lodge Hanitat”, a circa sei metri di profondità nell’Oceano Atlantico.

Lo scienziato ha raggiunto l’obiettivo di sopravvivere 100 giorni negli abissi, polverizzando il precedente record di permanenza che era rimasto fermo a 73 giorni.

Gli aggiornamenti sui social

Dalla sua pagina Instagram aggiorna i suoi fan sull’andamento dell’esperimento volto a studiare l’impatto di un ambiente pressurizzato sul corpo umano sul lungo tempo, senza tornare in superficie.

“Ho rallentato l’invecchiamento del mio corpo del 20%”, ha commentato in una diretta social, esponendo i primi risultati dei suoi test sanitari.