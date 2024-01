10eLotto, Sicilia ancora fortunata: vinti 25 mila euro, ecco dove

Ancora vincite al gioco sull'isola: ecco in quali zona della Sicilia sono stati vinti i montepremi al 10eLotto

Doppietta in Sicilia con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Palermo un 9 è valso 20mila euro con una giocata di un solo euro, mentre a Caronia, in provincia di Messina, è stato centrato un 7 Oro da 5mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 295 milioni di euro dall’inizio del 2024.