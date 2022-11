11-11-22: cabala e superstizioni nella data di oggi

11-11-2022, la data di oggi è sicuramente speciale: diverse superstizioni e interpretazioni rivestono il numero 11 di una pluralità di significati.

Riflettendo attentamente sulla data di oggi, non si può non notare la clamorosa combinazione molto simile ad una somma aritmetica. 11 novembre 2022, vale a dire 11-11-22: la casualità, sì, c’ha messo pesantemente lo zampino.

Una data unica nel suo genere, incentrata in particolare sul numero undici.

Ma che valore ha l’undici nelle diverse culture?

Il “doppio 1” possiede un significato differente a seconda dell’ambito storico-sociologico che ci si pone davanti, con legami strettissimi, naturalmente, sia con la cabala che con le superstizioni.

Il numero 11 nelle diverse mitologie

Nella mitologia babilonese, ad esempio, con l’11 si fa riferimento alla lotta di Tiamat, la personificazione del Caos, aiutato dai 12 mostri per modificare l’ordine naturale delle cose: incassata la sconfitta da Marduk, il dio del Sole, tuttavia gli avversari vennero risparmiati e trasferiti in cielo.

Nella simbologia medievale, invece, l’undici veniva considerato come il “numero del peccato”, venendo dopo i sacri 10 comandamenti: trattasi, in questo caso, di pura superstizione, come nel caso del 13 e del 17 nelle varie tradizioni.

Conoscete invece la storia di Solara Antara Amaa-Ra? In molti sicuramente rispondereste di no, ma basti sapere che questa donna californiana, nel 1986, fondò un gruppo spirituale denominato “Star-Born Unlimited”, creando un’intera cosmologia intorno all’accoppiata 11:11.

11:11 che, secondo una visione New Age a più ampio respiro, è rivestito da un significato puramente mistico, ossia come un momento speciale in cui la coscienza degli esseri viventi è più “aperta” nei confronti del resto dell’Universo.