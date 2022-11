114 migranti dalla Libia in Italia, Tajani: “Unico Paese che ha attivato corridoi umanitari”

Italia unico Paese ad aver attivato i corridoi umanitari. Le dichiarazioni sul social del ministro degli Esteri

Sono arrivati oggi all’aeroporto di Roma Fiumicino 114 migranti provenienti dalla Libia. A tal proposito, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto sui social che “l’Italia ha una lunga tradizione di accoglienza e che è l’unico Paese che ha attivato dei corridoi umanitari”.

“Oggi – ha proseguito – l’arrivo di 114 migranti dalla Libia è la migliore risposta ai trafficanti di esseri umani e all’immigrazione illegale. Aiuteremo queste persone ad integrarsi e garantiremo ai più piccoli un adeguato livello d’istruzione per essere classe dirigente qui o nel loro Paese d’origine se vorranno tornarci. Grazie a UNHCR, Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche e Tavola Valdese per il loro impegno. Benvenuti in Italia!”.