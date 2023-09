15enne si getta dal ponte, padre la geocalizza e la salva: tragedia sfiorata

Una giovane di 15 anni si è gettata dal ponte tentando di farla finita: il padre, geolocalizzandola, è riuscito a salvarle la vita

Tragedia fortunatamente soltanto evitata a Bologna.

Una 15enne infatti ha mandato un sms ad un’amica “La faccio finita” e poi ha deciso di gettarsi dal ponte del torrente Savena.

L’amica, percepita immeditamente la gravità della situazione, ha inoltrato il testo del messaggio al padre della ragazza.

L’uomo, dopo aver geolocalizzato la figlia, ha poi chiamato i soccorsi che sono riusciti a salvarla.

Il racconto del drammatico tentato suicidio

A raccontare il drammatico tentativo di suicidio è stato il Corriere della Sera.

Alle 8 di mattina il padre aveva accompagnato la figlia a scuola, lasciandola davanti all’istituto ignaro che la figlia a scuola non sarebbe invece mai andata.

La ragazza, infatti, dopo aver avvisato l’amica, si è diretta verso il ponte del torrente Savena in via Giuseppe Dozza, gettandosi nel vuoto.

Il padre avvisato dall’amica geocalizza la figlia e la salva

E’ grazie al telefono che il padre, avvisato tempestivamente dall’amica della giovane, è riuscito a salvare la 15enne, geolocalizzandola.

Ritrovato lo zaino, si è diretto verso il ponte, ma la giovane si era già buttata.

La chiamata ai carabinieri si è rivelata determinante, con i militari abili ad individuare la 15enne in acqua, raggiungendola e traendola in salvo.

Per la 15enne femore rotto e contusioni

La ragazza, per fortuna, non ha riportato ferite gravi: per lei “soltanto” una frattura al femore e varie contusioni.

Secondo quanto riferito dal Corriere, non è chiaro che cosa l’abbia portata a questo tentativo estremo e disperato. Pare che in passato non abbia dato segnali del suo malessere né che ci siano problemi riconducibili alla famiglia. Ora è salva e fuori pericolo, ma ha un malessere interiore per il quale ha bisogno di aiuto.