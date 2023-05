16enne violentata, fermato l’aggressore: ha precedenti ed è un senza fissa dimora

L'uomo è stato preso nel sonno dai poliziotti mentre dormiva all'interno di una fabbrica in stato di abbandono

E’ un senza fissa dimora il 30enne romeno rintracciato e sottoposto a fermo d’indiziato di delitto dagli investigatori della polizia di Latina, su disposizione della locale procura, perché gravemente indiziato della violenza sessuale avvenuta nella serata del 3 maggio scorso di cui era stata vittima una 16enne. L’attività dei poliziotti della Squadra Mobile, sviluppatasi con l’ausilio di strumentazione tecnica quanto con la tradizionale raccolta di informazioni, si era concentrata sin dai primi momenti in una capillare ricerca sul territorio dell’uomo sospettato, il cui identikit era stato fornito dalle stesse vittime nell’immediatezza dei fatti.

Trovato in una fabbrica abbandonata

In ragione del profilo del 30enne, e cioè un senza fissa dimora estremamente mobile sul territorio, sono stati effettuati controlli in numerosi stabili abbandonati situati nei dintorni di Latina a ogni ora del giorno e della notte. A rafforzare la convinzione che potesse trovarsi ancora in zona, è stata la notizia che si era reso responsabile del furto di alcuni generi alimentari in un hotel di Latina Scalo. È proprio grazie all’incessante lavoro dei poliziotti che nella questa mattina il 30enne è stato rintracciato in una fabbrica abbandonata ubicata in località Pontenuovo nel comune di Sermoneta. Al momento dell’irruzione nello stabile, l’indagato è stato sorpreso nel sonno e fermato.