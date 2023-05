19enne travolto e ucciso da auto pirata: aperte le indagini

A Lignano Sabbiadoro (Udine), un ragazzo di 19 anni, Kevin Murataj, è stato investito e ucciso da un’auto nella notte. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 in viale Europa. Il giovane usciva da una pizzeria davanti allo stadio e si dirigeva in discoteca, per la festa con altri suoi compagni maturandi e gli insegnanti, quando, per cause non ancora chiarite, è stato centrato da una vettura. Il 19enne è stato trasportato al pronto soccorso di Lignano, dove è stato decretato il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latisana che stanno ricostruendo la dinamica.