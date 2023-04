Domenica al museo, 2 aprile 2023: siti aperti in tutta la Sicilia, ecco alcune idee

Nuovo appuntamento culturale in tutta Italia: ecco alcune idee su cosa visitare in Sicilia gratuitamente o a prezzo molto ridotto.

Il 2 aprile torna “Domenica al Museo“, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito o a prezzo ridotto, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Sono numerosi i luoghi di cultura che potranno essere visitati da Nord a Sud.

Ecco alcuni siti aperti in Sicilia.

Domenica al museo, 2 aprile 2023: cosa visitare in Sicilia

L’elenco completo dei siti aperti in occasione della domenica al museo in tutta Italia sono disponibili sul sito del Ministero della Cultura. In Sicilia c’è veramente l’imbarazzo della scelta, tra parchi archeologici ed edifici pubblici aperti al pubblico. Ecco alcune idee, suddivise per provincia. Si prega di effettuare prenotazioni e di controllare gli orari di apertura, disponibili online.

Palermo

Ex convento della Magione;

Museo Antonio Salinas;

Museo Etnografico G. Pitrè;

Palazzo Riso;

Galleria d’Arte Moderna;

Palazzo Mirto;

Castello di Maredolce;

Palazzo Abatellis;

Chiostro di San Giovanni degli Eremiti;

Oratorio dei Bianchi;

Villino Florio;

Castello della Cuba;

Castello a mare;

Casina alla Cinese;

Chiostro di Monreale.

Catania (Per la domenica al museo del 2 aprile 2023 molti siti saranno accessibili a prezzo ridotto)

Museo Civico Castello Ursino , costo 6 euro (invece di 10);

, costo 6 euro (invece di 10); Museo Vincenzo Bellini , visitabile al costo di 2 euro (invece di 5);

, visitabile al costo di 2 euro (invece di 5); Museo Emilio Greco , nel Palazzo della Cultura, 2 euro (invece di 5);

, nel Palazzo della Cultura, 2 euro (invece di 5); Palazzo della Cultura , dalle ore 9 alle 13, ingresso gratuito;

, dalle ore 9 alle 13, ingresso gratuito; Percorso di Gronda della Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena, dalle ore 9 alle 13, biglietto ridotto al costo di un euro (invece di 3), ultimo ingresso entro le ore 12.

Messina

Teatro antico di Taormina;

Palazzo Ciampoli (ingresso libero);

Museo e area archeologica di Giardini Naxos;

Villa Caronia (Visitabile gratuitamente da lunedì a venerdì);

Castello di Milazzo;

Teatro Antico di Tindari;

Museo archeologico eoliano “Luigi Bernabò Brea”.

Agrigento – appena proclamata Capitale italiana della cultura 2025

Parco Archeologico della Valle dei Templi;

Area archeologica e Antiquarium di Eraclea Minoa.

Ragusa

Area archeologica di Cava d’Ispica;

Convento della Croce a Scicli;

Museo regionale di Ragusa.

Siracusa

Area archeologica della Neapolis;

Area archeologica di Megara (Augusta);

Museo archeologico Paolo Orsi;

Museo archeologico di Palazzo Cappellani.

Enna

Museo di Aidone.

Caltanissetta

Museo interdisciplinare di Caltanissetta.

Trapani

Parco archeologico di Segesta.

Si precisa che l’elenco dei siti aperti in Sicilia per la domenica al museo del 2 aprile 2023 potrebbe non essere completa. Ulteriori informazioni sui luoghi aderenti all’iniziativa sono disponibili sui siti web dei singoli Comuni e/o dei musei interessati.

Foto dal sito del Ministero della Cultura