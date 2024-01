Tentata estorsione e violenza sulla madre: arrestato 27enne nell’Agrigentino

La pensionata di 74 anni, con coraggio, ha denunciato gli abusi del figlio.

Un 27enne di Agrigento è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata estorsione e violenza. La vittima sembra essere la madre, una donna pensionata di 74 anni.

La denuncia della madre

Le richieste di denaro erano all’ordine del giorno e ogni rifiuto comportava maltrattamenti, sia fisici che psicologici. La madre del 27enne ad un certo punto non ce l’ha fatta più e, con coraggio, ha denunciato.

Sono stati i carabinieri della compagnia di Licata a mettere fine a questa triste storia: adesso il 27enne disoccupato, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Agrigento.

Il giovane deve rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Dopo le formalità di rito espletate alla caserma dell’Arma, è stato accompagnato alla Casa circondariale di contrada Petrusa.