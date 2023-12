30 stanze, bagni, piscina e “casa sull’albero”: è il bunker da 250mln di Zuckerberg

Il fondatore di Facebook non bada a spese in vista della propria incolumità

250 milioni di dollari per un’area di 566 ettari a Kauai (Hawaii), dove sta costruendo una tenuta che include due ville, un bunker sotterraneo e altre strutture lussuose, al fine di prepararsi a eventuali scenari apocalittici. Questo l’incredibile progetto del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, assolutamente top secret almeno per quanto riguarda la diffusione di video o foto.

Come il “Fight club”

Tanto che, stando alle dichiarazione di una persona che ha lavorato al progetto, tal Wired David «è come il “Fight Club”: non ne possiamo parlare», Tuttavia, tramite varie indiscrezioni, i media locali sono riusciti a ricostruire parzialmente la struttura sotterranea voluta da Zuckerberg. Si tratta di un immenso bunker autosufficiente di 464 m², dotato di cisterna per l’acqua e sistemi autonomi per la produzione di elettricità, oltre a un esteso sistema di videosorveglianza, che terrà sotto controllo l’intera proprietà. La struttura fa parte del “Koolau Ranch” e sarà uno dei progetti più costosi della storia recente: l’ingresso del sotterraneo, inoltre, sarà completamente infrangibile, totalmente resistente agli attacchi esterni.

Numeri sbalorditivi

Indiscrezioni parlano complessivamente di 30 stanze da letto, 30 bagni e un insieme di 11 “case sull’albero”, tenute assieme da ponteggi di corda. Ma non è finita quì, visto che il complesso comprenderà uffici, ascensori, sale conferenza e una cucina dalle dimensioni gigantesche. A collegare le un tunnel, che consentirà anche l’accesso al bunker. Un altro edificio nelle vicinanze, invece, conterrà una palestra, piscine, una sauna, e dei campi da tennis.