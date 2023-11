Mark Zuckerberg in ospedale, operato per un infortunio

In un post il fondatore di Facebook spiega di essersi strappato il crociato anteriore mentre si allenava per un combattimento agonistico

Mark Zuckerberg in ospedale dopo essere stato operato. Con un post, il fondatore di Facebook ha spiegato ai suoi follower cosa gli è successo.

Il fondatore di Facebook

“Mi sono lesionato il legamento crociato anteriore durante un allenamento e sono appena uscito dall’intervento per ripararlo. Sono grato ai medici e al team che si sono presi cura di me”, ha scritto. “Mi stavo allenando per un combattimento agonistico di MMA”, ha aggiunto sottolineando come “ora la cosa è un po’ rimandata. Non vedo l’ora di farlo dopo la guarigione. Grazie a tutti per l’affetto e il sostegno”.