La democrazia non dovrebbe mai data per scontata. L’8 e il 9 giugno siamo chiamati a votare per le elezioni europee, un momento unico in cui tutti noi possiamo decidere collettivamente sul futuro dell’Ue. Consulta la nostra guida al voto.

La democrazia non dovrebbe mai data per scontata. L’8 e il 9 giugno siamo chiamati a votare per le elezioni europee, un momento unico in cui tutti noi possiamo decidere collettivamente sul futuro dell’Ue. Consulta la nostra guida al voto.