Leftover Challenge, il progetto Erasmus+ contro gli sprechi alimentari

L’obiettivo principale è rendere i bambini tra gli 8 e i 12 anni consapevoli del problema

Il progetto Erasmus+ Leftover Challenge, di cui è partner la IPPOCRATE AS, mira a sensibilizzare i bambini sul tema dello spreco alimentare tramite un gioco educativo e un piano didattico per gli insegnanti.

L’obiettivo principale è rendere i bambini tra gli 8 e i 12 anni consapevoli del problema. Come? Coinvolgendoli in attività ludiche che facciano comprendere loro le cause degli sprechi alimentari, per poi proporre soluzioni concrete.

Agli insegnanti delle scuole primarie verranno forniti, infatti, degli strumenti tecnico-pratici per includere il “gioco” nelle loro lezioni e stimolare in tal modo dibattiti sul tema. Tramite un approccio multidisciplinare si cercherà di comprendere le cause degli sprechi alimentari nelle famiglie dei bambini e di risolverli.

Il consorzio

Il consorzio di Leftover Challenge è costituito da 5 partner: 8D Games BV (Paesi Bassi), IPPOCRATE AS (Italia), la 4a scuola primaria di Nafplio (Grecia), l’Università di Lubiana (Slovenia) e la scuola primaria CONIL (Romania).

Quest’estate il primo rapporto sulle best practice alimentari

A luglio 2024 terminerà la fase di ricerca per la realizzazione del report sulle best practice alimentari. Il sondaggio è stato condotto nei Paesi partner tramite questionari online e interviste a insegnanti, genitori e bambini.

I dati raccolti finora hanno evidenziato che il tema dello spreco alimentare era già incluso all’interno di materie scolastiche come scienze naturali o educazione civica, senza però essere trattato approfonditamente.

Gli insegnanti, in genere, si sono dichiarati disponibili a integrare dei giochi educativi (serious game) all’interno dei loro programmi didattici. Entro fine estate verrà pubblicato il report sulle best practice alimentari per ridurre gli sprechi di cibo.

Il progetto Leftover Challenge, dunque, mira a creare un cambiamento culturale duraturo che valorizzi gli alimenti quali risorse preziose.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web dell’iniziativa.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI