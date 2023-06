Vademecum Bonus, agevolazioni e sgravi fiscali 2023

Sono numerosi gli incentivi riconfermati o messi a disposizione per la prima volta dal Governo a favore di famiglie e imprese per l’anno in corso. Si tratta di forme di aiuti che permettono a diverse categorie di cittadini di ridurre il peso delle spese per la realizzazione di piccoli o grandi interventi. QdS.it ha realizzato un dossier che sarà scaricabile sul nostro sito per gli iscritti alla newsletter, con i contributi e le indennità che è possibile richiedere nel 2023