Il giovane marittimo morto in un incidente, addio ad Alessandro Scalzo: dolore a Milazzo

Rabbia e dolore dopo l'incidente costato la vita al 26enne di Milazzo.

Milazzo (ME) sotto shock per la morte di Alessandro Scalzo, un marittimo di appena 26 anni vittima di un tragico incidente.

Era un marittimo, terzo ufficiale di coperta, e figlio di un noto fioraio della città. Pare che si trovasse in città per godersi un po’ le ferie estive assieme ai propri cari.

L’incidente e la morte di Alessandro Scalzo a Milazzo

Il marittimo 26enne è rimasto coinvolto in un tragico incidente poco dopo le 3,30 di notte del 26 luglio, nei pressi del quartiere San Giovanni di Milazzo, dove viveva assieme alla famiglia. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro: secondo una prima ricostruzione, la moto del giovane sarebbe finita – per cause da accertare – contro un palo della pubblica illuminazione. Dopo il violento impatto, purtroppo, per Alessandro Scalzo non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118.

La Polizia di Stato ha eseguito i rilievi per tentare di ricostruire l’accaduto, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona. Disposta l’autopsia per fare maggiore chiarezza sulla tragedia: al momento la moto del giovane è sotto sequestro. I funerali del giovane si svolgeranno lunedì 29 luglio alle 17.30 al Duomo di Milazzo.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per il giovane Alessandro Scalzo, ennesima vittima della strada in Sicilia.

“Non ci sono lacrime da versare, non ci sono parole da dire ma solo il silenzio. Penso alla sua mamma, ancora una volta così provata. Ma perché Signore, perché? È veramente un mistero la vita!! Per chi ancora riesce a vedere la luce della fede in questa disgrazia dico: uniamoci in preghiera affinché il Padre del Cielo accolga Alessandro Scalzo tra le sue misericordiose e paterne braccia e dia pace, consolazione e rassegnazione alla mamma e tutti i familiari. Riposa in pace Alessandro”, scrive il Diacono Antonino Catanzaro.

Anche l’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio” di Messina ha espresso dolore per la scomparsa del giovane ex studente: “L’ITTL Caio Duilio, in tutte le sue componenti, partecipa al dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Alessandro Scalzo, giovane di 26 anni ed ex alunno dell’istituto, che stamani ha perso la vita in un incidente motociclistico avvenuto a Milazzo. Alessandro, dopo il diploma, aveva intrapreso la carriera di ufficiale della Marina mercantile ed era impiegato presso la compagnia di navigazione Caronte & Tourist. R.I.P”.

