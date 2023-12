Inserto Museo delle Auto Storiche

Un luogo di ritrovo per gli appassionati di motori, ma anche un Polo culturale di riferimento per Catania grazie anche alla Biblioteca contenuta al suo interno

Un luogo di ritrovo per gli appassionati di motori, ma anche un Polo culturale di riferimento per Catania – e in particolare per il quartiere di Picanello – grazie anche alla Biblioteca contenuta al suo interno. Questo è il nuovo Museo delle Auto Storiche di Catania (situato in via Acireale 3) realizzato dalla Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua. Per l’occasione il QdS, partner dell’iniziativa, ha realizzato l’inserto Etica e Impresa (scaricabile tramite iscrizione alla nostra newsletter) dedicato proprio a questo nuovo riferimento per la comunità catanese e alla passione per le auto storiche, che nel nostro Paese e nel mondo continua a coinvolgere sempre più estimatori.