Porto Empedocle, dalle indagini per una lite scovano droga e pistola

Da una segnalazione per una lite emerge la presenza di sostante stupefacenti e pistola. A Porto Empedocle la Polizia ha arrestato un 24enne.

Da una segnalazione per una lite emerge la presenza di sostante stupefacenti e pistola. A Porto Empedocle la Polizia ha arrestato un 24enne per detenzione di armi e munizioni e di droga ai fini di spaccio. Gli agenti sono intervenuti a causa di un alterco in un bar ritenendo che il ragazzo potesse essere coinvolto. Il 26 luglio mattina hanno così effettuato una perquisizione domiciliare. Rinvenuta così una pistola beretta calibro 22 risultata funzionante ed efficiente con caricatore fornito di una cartuccia calibro 22 e altre 33 cartucce.

Il rinvenimento della droga

I poliziotti hanno pure individuato un sacchetto di cellophane contenente marijuana per un peso complessivo di 28.40 grammi nonché un astuccio con un bilancino di precisione e un involucro che conteneva 3,40 grammi di cocaina. Il ragazzo aveva lanciato dal terrazzo la prima tipologia di stupefacente nascondendo in un incavo del muro del terrazzo l’astuccio. Il 24enne è stato posto ai domiciliari.