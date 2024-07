Porto Empedocle, tragico incidente stradale: perde la vita un turista di 76 anni

L'impatto, che ha visto scontrarsi due moto, una Vespa Piaggio 125 e una di grossa cilindrata, ha causato la morte di Pierluigi Vaccarezza, un 76enne di Genova che viaggiava insieme alla moglie.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia genovese era in vacanza nell’agrigentino e, in quel momento, sembra stesse tornando da una giornata in spiaggia.

Porto Empedocle, incidente tra moto: perde la vita un 76enne

Un tragico incidente mortale tra due moto (una Vespa 150 e una di grossa cilindrata) ha provocato la morte di un 76enne, Pierluigi Vaccarezza. L’uomo, viaggiava in compagnia della moglie ed era di rientro dal mare mentre si trovava in vacanza vicino ad Agrigento quando, nello scontro con una moto sulla strada statale 640, ha perso la vita sul colpo. Rimaste ferite e trasportate in ospedale invece le due donne coinvolte, ovvero la moglie della vittima e la donna che guidava l’altra moto. Il traffico, invece, ha subito dei forti disagi lungo il tratto coinvolto.