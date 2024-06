Modica in lutto: morto in vacanza in Lapponia l’architetto Giovanni Basile

Basile ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Lapponia, regione settentrionale della Finlandia, dove si trovava in vacanza

Modica piange la tragica scomparsa di Giovanni Basile, architetto 36enne molto conosciuto e stimato in città. Basile ha perso la vita in un devastante incidente stradale avvenuto in Lapponia, regione settentrionale della Finlandia, dove si trovava in vacanza con alcuni amici.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Basile era a bordo di un’auto insieme a due amici, una ragazza e un ragazzo, quando il veicolo si è scontrato frontalmente con un furgone guidato da una donna. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo per Basile e i suoi amici non c’è stato nulla da fare. Oltre all’architetto modicano sono morti infatti anche la conducente del furgone e l’altro ragazzo che viaggiava sull’auto.

Gravissima l’amica

Sono drammaticamente gravi anche le condizioni dell’amica che era con loro, ricoverata in ospedale e che lotta tra la vita e la morte. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma stando alle prime informazioni pare che il furgone guidato dalla donna sia improvvisamente uscito di strada, invadendo la corsia opposta e centrando in pieno la vettura con a bordo Basile e i suoi amici.

