Mascali, accoltellato e ucciso dal vicino di casa: morto un 41enne

Trasportato d'urgenza all'ospedale di Giarre, l'uomo è in seguito deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Accoltellato nella tarda mattinata di oggi – mercoledì 26 giugno – da un vicino di casa al termine di una violenta lite, è morto un 41enne originario di Mascali che era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Giarre.

L’aggressore, ritrovato in casa con la maglietta sporca di sangue e la forbice (arma del delitto) nel marsupio, è stato arrestato per omicidio. Nelle prossime ore l’autopsia sul corpo della vittima.

Giarre, uomo accoltellato e ucciso dal vicino di casa

Tragedia a Mascali, dove un uomo di 41 anni è stato accoltellato e ucciso da un vicino di casa al termine di una violenta lite. Secondo quanto emerso in queste ore, la vittima sarebbe stata ferita alla gola e al torace con una forbice. Una ferita fatale, che ha causato una grave emorragia di grave entità per l’uomo. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Giarre, l’uomo è in seguito deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Mascali, arrestato il vicino di casa della vittima

L’aggressore, invece – ritrovato con la maglietta sporca di sangue e un marsupio contenente una forbice (l’arma del delitto) è stato arrestato dagli agenti di Giarre. Ancora da chiarire il movente dell’omicidio avvenuto in via Roma intorno alle ore 13-13.30.

Disposta l’autopsia

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda su cui indagano le forze dell’ordine di Giarre, intanto, la Procura di Catania ha disposto l’autopsia per la giornata di domani.