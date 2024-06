Messina-Catania, camion si ribalta all’altezza di Letojanni: un ferito e traffico rallentato

Per qualche ora, si sono registrati diversi disagi nella zona stradale, con rallentamenti che hanno condizionato la circolazione lungo l'autostrada all'altezza dello svincolo di Taormina.

Dopo aver perso il controllo del mezzo, una persona è rimasta coinvolta in un incidente con un camion, che si è ribaltato lungo la Messina-Catania all’altezza di Letojanni (vicino lo svincolo di Taormina). Ferito il conducente del mezzo pesante che, estratto dall’abitacolo dopo il terribile incidente stradale, è stato trasportato in ospedale e non è considerato in gravi condizioni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Per qualche ora, si sono registrati diversi disagi nella zona stradale, con rallentamenti che hanno rallentato la circolazione lungo la Messina-Catania.

Messina-Catania, camion si ribalta vicino svincolo di Taormina

Attimi di paura sulla Messina-Catania dove, nelle scorse ore, un camion si è ribaltato all’altezza del viadotto di Letojanni, nei pressi dello svincolo di Taormina. Lanciata la segnalazione, sul posto sono successivamente arrivati i sanitari del 118, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo del mezzo pesante e, dopo averlo soccorso, trasportato in ospedale. Nonostante le ferite, le sue condizioni non sembrerebbero essere gravi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale, che hanno chiuso il traffico per indagare meglio su quando avvenuto ed eseguire i rilievi sul luogo dell’impatto. Per qualche ora, si sono registrati diversi disagi nella zona stradale, con rallentamenti che hanno condizionato la circolazione lungo la Messina-Catania, all’altezza di Taormina.