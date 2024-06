Pattinaggio Artistico a Messina, Maria Antonietta Ferraro e Elisa La Rosa conquistano il “Trofeo dello Stretto”

Nella competizione spazio anche per i più piccoli

Si è svolta Domenica 23 Giugno a Reggio Calabria, al PalaBenvenuti, l’edizione 2024 del “Trofeo dello Stretto”, amichevole tra le società della regione Sicilia e Calabria. Per la Sicilia hanno partecipato: la Futura 90 di Messina, la ASD Starlet Skate di Palermo e la Società Skating Spree di Giarre. Per la Calabria hanno partecipato: la Società Sportiva Calabria (RC), la Società Italica Sport di Reggio Calabria e la ASD Lamezia di Lamezia Terme. Dopo i campionati regionali della specialità solo dance, le 6 Società calabresi e siciliane, si sono sfidate, mettendo in campo i loro migliori atleti, in un’amichevole di pattinaggio artistico. La manifestazione FISR, organizzata dalla Società Sportiva Calabria, ha visto la presenza del Delegato Regionale FISR Calabria: dott.ssa Marisa Lanucara, e del Consigliare Regionale FISR Artistico Calabria: prof.ssa Antonella Marra.

Pattinaggio Artistico a Messina, le vincitrici nelle varie categorie

Il miglior atleta calabrese e vincitore del Trofeo dello Stretto 2024 è stata la 19enne Maria Antonietta Ferraro, Società Sportiva Calabria di Reggio Calabria, che ha presentato una free dance commovente dal titolo: ” Cutro: Ali sul Mediterraneo”. Maria Antonietta ha rappresentato con garbo, tutto il patos e l’angoscia degli sbarchi nel nostro territorio, concludendo però con un lieto fine, immaginando che per i migranti , la nostra bella Calabria sia terra di libertà.

Per la regione Sicilia invece il titolo di miglior atleta siciliano e vincitore del Trofeo dello Stretto 2024 è andato all’atleta della Futura 90 di Messina: Elisa La Rosa. Elisa classe 99’ ed atleta di punta del panorama sportivo messinese, ha presentato un programma dall’alto contenuto tecnico, affascinando il pubblico presente al PalaBenvenuti, con un pattinaggio potente ed espressivo, veloce ed a tratti grintoso. Stupenda la coreografia dal titolo: “ Il Peccato di Eva” .

Nella combattutissima gara della categoria Divisione Esordienti, il primo posto è andato alla valente atleta della Futura 90: Paola Francesca Castano. Nella Divisione Allievi invece, si è distinta per grazia ed eleganza la reggina Antonia Trunfio della Società Sportiva Calabria. Ancora una volta al primo posto, nella cat. Divisione A, vediamo la reggina Alessandra Nocera della Società Sportiva Calabria, già conosciuta nel panorama sportivo calabrese. Nella cat. Divisione B conquista la medaglia d’oro Clarissa Panzera atleta reggina in grande crescita, della ASD Calabria. Infine nella cat. Divisione C non stupisce il primo posto di Marianna Manti, abile e nota atleta reggina tesserata Società Calabria ed il primo posto nella Divisione D della bravissima atleta messinese Angelica Sparacino ASD Futura 90.

Grandi emozioni e soddisfazioni hanno dato le esibizioni delle categorie Nazionali, nelle quali, i giudici hanno voluto premiare per contenuto tecnico e valore artistico gli atleti: Irene Maria Scarpino Soc. Sport. Calabria ( Esordienti Naz.), Simone Certo Futura 90 ( Allievi Naz. ), Rachele Lupò della Futura 90 ( Allievi Naz. ), Martina Camilla Felicissimo Società Sportiva Calabria ( Jeunesse Naz.), George Agrillo della Futura 90 ( Jeunesse Naz.), Ilaria Carpenzano Futura 90 ( Juniores Naz.) ed Elisa La Rosa ( Seniores Naz.) sempre Futura 90 di Messina.

Pattinaggio Artistico a Messina, spazio anche ai più piccoli

La gara ha visto anche la partecipazione degli atleti più piccoli, quelli delle categorie Internazionali Giovanissimi ed Esordienti, talenti del pattinaggio che rappresentano il futuro del panorama sportivo siciliano e calabrese. Nella categoria Giovanissimi femminile ha conquistato il primo posto l’abile atleta lametina: Benedetta Vescio della ASD Lamezia, nella categorie Giovanissimi maschile la medaglia d’oro va al promettente e valente Manuel Branciforti ASD Skating Spree di Giarre. Prima classificata nella cat. Esordienti femminile è Ilenia Iaria, atleta reggina, della Società Sportiva Calabria, dall’eccellente qualità stilistica ed interpretativa ed in fine l’oro nella categoria Esordienti maschile va a Giulio Neri, della Società Sportiva Calabria, atleta reggino dall’attitudine naturale per questo sport e dal pattinaggio dinamico.

Intanto, mentre per tanti atleti, sono ormai imminenti le vacanze, per altri gli allenamenti continuano anzi si intensificano in vista dei prossimi Campionati Italiani di pattinaggio che si svolgeranno nel mese di Luglio a Piancavallo. A loro dedichiamo questa massima: “Le medaglie si vincono in allenamento, in gara si va solo per ritirarle”.

