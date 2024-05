Catanese accoltellato e ucciso durante furto a Reggio Calabria: un arresto per omicidio

Un macellaio è accusato di aver ucciso uno dei ladri sorpresi in casa e di averne ferito un secondo gravemente.

Svolta nel caso del catanese accoltellato e ucciso nel corso di un furto in casa a Reggio Calabria, c’è un arresto per omicidio: si tratta di P.F., un macellaio di 50 anni e proprietario dell’immobile in cui è avvenuta la tragedia.

La vittima è Alfio Stancapiano, 30enne originario di Catania.

Catanese accoltellato e ucciso durante furto, arresto per omicidio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 30enne e altri tre complici avrebbero deciso di fare irruzione in un appartamento di Reggio Calabria con l’intento di rubare i beni custoditi all’interno. Il proprietario, il 50enne arrestato, però, li avrebbe sorpresi e avrebbe accoltellato due di loro. Uno, Alfio Stancapiano, è morto; l’altro, un 46enne catanese, è rimasto ferito gravemente.

Il ferito sarebbe riuscito a raggiungere Messina e lì è stato ricoverato. La vittima, invece, sarebbe stata abbandonata davanti all’ospedale Morelli: per il 30enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ancora ricercati gli altri due protagonisti del furto finito in tragedia.

Le indagini

La casa dove è avvenuto il fatto è stata posta sotto sequestro per permettere ai carabinieri del Ris di Messina di svolgere gli accertamenti necessari. Il 50enne accusato di aver accoltellato Alfio Stancapiano e uno dei complici è stato arrestato con le accuse di omicidio e tentato omicidio. Sono in corso le ricerche degli altri due protagonisti della vicenda, i complici della vittima e del ferito.

