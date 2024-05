Reggio Calabria, tenta la rapina insieme a dei complici: ucciso un 30enne catanese

L'uomo, originario di Catania, avrebbe tentato una rapina all'interno di un abitazione: ad accoltellarlo a morte il proprietario

Un uomo di 30 anni, originario di Catania, è morto all’ospedale Morelli di Reggio Calabria dopo essere stato abbandonato all’ingresso del nosocomio. Il ragazzo ha perso la vita in seguito ad un accoltellamento avvenuto nella giornata di ieri, 27 maggio, mentre probabilmente si rendeva protagonista di una rapina insieme a tre complici, anch’essi catanesi.

Un 50enne l’avrebbe accoltellato a morte

Questi ultimi l’hanno trasportato al pronto soccorso, lasciandolo all’ingresso e raggiungendo poi Villa San Giovanni, a bordo di una Fiat Punto, per rientrare in Sicilia. Uno dei tre è a sua volta rimasto ferito e la fuga si si è interrotta a Messina, dove è stato ricoverato in condizioni gravi. In base a quanto ricostruito finora, i quattro giovani avrebbero cercato di realizzare una rapina in un’abitazione, dove il proprietario avrebbe reagito sferrando le coltellate.

La Procura di Reggio sta coordinando le indagini condotte dalla polizia e dai carabinieri che hanno nel frattempo analizzato le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona in cui è avvenuto l’assalto e poi dell’ospedale. nel frattempo è stato fermato l’uomo che avrebbe ferito a morte il trentenne, si tratta di P.F, ha cinquant’anni.