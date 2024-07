Sviluppo, canale diretto tra Sicindustria e Irfis per misure a sostegno delle imprese

Un canale diretto tra Sicindustria e Irfis che, attraverso l’organizzazione di incontri periodici, garantisca un confronto strutturato con le imprese

Un canale diretto tra Sicindustria e Irfis che, attraverso l’organizzazione di incontri periodici, garantisca un confronto strutturato con le imprese così da tenerle sempre informate sulle misure a loro disposizione. Di questo si è discusso stamattina, presso la sede di Sicindustria, in occasione di un incontro tra i vertici dell’associazione degli industriali e la Finanziaria della Regione siciliana. “Il nostro obiettivo – ha detto il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo – è quello di garantire servizi alle nostre aziende associate e il rapporto con Irfis rientra tra le nostre priorità. È per questo che sono soddisfatto della prospettiva tracciata oggi che ci permetterà di organizzare focus operativi di formazione e informazione. Il primo si terrà già a metà settembre”.

La sinergia tra Sicindustria e Irfis

Un risultato importante dal momento che Irfis Finsicilia, su input della Regione siciliana (socio unico al 100%) e tramite gli assessorati alle Attività produttive e all’Economia, è chiamata a spendere i fondi europei, nazionali e regionali a disposizione, ossia diverse centinaia di milioni di euro. “Il rapporto diretto con Irfis – ha aggiunto Rizzolo – consentirà al nostro sistema produttivo di avere risposte più immediate e soprattutto di avere una maggiore consapevolezza e conoscenza delle misure a disposizione così da muoversi in modo mirato e proficuo”. Tra l’altro, alle nuove misure si aggiunge il rifinanziamento di alcune misure già esistenti, che hanno già avuto grande riscontro: da Ripresa Sicilia, attraverso cui sono stati stanziati 36 milioni per rafforzare la competitività̀ e l’innovazione delle imprese, per cui si valuta “un ulteriore stanziamento in corso di valutazione di 100 milioni”, a Fare Impresa in Sicilia, destinata alle pmi, che vanta una dotazione di 26 milioni, e per la quale “è previsto il rifinanziamento con nuovi stanziamenti” per 21 milioni, dal Cluster in Sicilia per il potenziamento dei distretti produttivi attraverso la valorizzazione della capacità di aggregazione tra imprese ai contributi a fondo perduto previsti per l’abbattimento degli interessi sui mutui e a quelli destinati alla transizione energetica.

Riolo: “Obiettivo far crescere le imprese”

“Il nostro obiettivo – ha commentato la presidente di Irfis, Iolanda Riolo – è quello di fare crescere le imprese perché siamo uno strumento della Regione siciliana al servizio del territorio. Per questo l’intesa raggiunta oggi con Sicindustria si inserisce perfettamente nella nostra strategia di crescita perché così potremo dare quanta più ampia diffusione alle misure gestite da Irfis. Al 31 dicembre 2023, Irfis gestiva fondi pubblici per un ammontare di 600 milioni di euro, supportando oltre 21 mila imprese e 35 mila persone fisiche e famiglie. Siamo riusciti a ridurre i costi operativi e a far crescere il fatturato. E questo è quello che dobbiamo continuare a fare incrementando sempre di più il nostro rapporto con il sistema economico siciliano”.