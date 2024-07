Messina, incidente sulla litoranea: un ferito in ospedale. Traffico in tilt

A rimanere coinvolti nell'impatto due scooter e una vettura. Ad avere la peggio un uomo di circa 50 anni finito d'urgenza al pronto soccorso.

Un incidente si è verificato sulla litoranea di Messina intorno alle ore 20 di questa sera. A rimanere coinvolti nell’impatto due scooter e una vettura. Ad avere la peggio un uomo di circa 50 anni finito d’urgenza al pronto soccorso.

La possibile dinamica dei fatti

Secondo quanto riferito da diversi testimoni che hanno assistito alla scena, l’impatto si sarebbe verificato per via di un stop imposto dal passaggio pedonale. Un uomo con il proprio cane stava attraversando le strisce pedonali, con la vettura e il primo centauro fermatisi per consentire il passaggio.

A sopraggiungere però il secondo motociclista, che non è nel frattempo riuscito a frenare la propria corsa investendo prima la moto, poi la vettura e dopo finendo con forza contro il marciapiede presente.

Sul posto è stato immediato l’intervento da parte dei sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo con una grave ferita al braccio direttamente al Pronto soccorso dell’Ospedale Papardo, nella zona nord della città.

Il traffico è però rimasto nel frattempo paralizzato sia in direzione nord che in direzione sud. A causa delle code, che si sono verificate per oltre un chilometro, la polizia municipale è riuscita a intervenire sul luogo dell’impatto solo dopo mezz’ora dal verificarsi dell’evento. A rimanere ferito in modo più lieve il secondo motociclista. Solo un grande spavento, invece, per la donna che si trovava alla guida dell’auto e che ha assistito inerme allo svolgersi dei fatti.