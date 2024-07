Ancora sangue sulla A20, 47enne catanese perde la vita in un incidente sulla Messina – Palermo

Un altro sinistro, purtroppo fatale, dopo lo schianto avvenuto in mattinata sempre lungo la stessa autostrada.

Ancora un incidente mortale e ancora sangue, per la seconda volta nella stessa mattinata, sull’autostrada A20 Messina – Palermo.

A perdere la vita un uomo di 47 anni, originario di Catania, che viaggiava a bordo di una Mercedes Classe B.

Incidente mortale sull’autostrada A20, vittima un catanese

Dopo il grave evento verificatosi tra Sant’Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra e che vede tutt’ora un uomo di 70 anni ricoverato in gravissime condizioni al Villa Sofia di Palermo, stavolta la location è stata quella del tratto autostradale compreso tra i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, poco prima dello svincolo mamertino, ancora una volta in direzione di Messina.

A bordo del veicolo si trovava un’altra persona, anch’essa di Catania, che ha riportato gravi ferite e si trova tutt’ora in prognosi riservata. Dopo un tempestivo intervento dei soccorsi sul luogo dell’incidente, il ferito è stato intubato e trasportato d’urgenza in codice rosso in elisoccorso al Policlinico di Messina.

L’arrivo dell’elicottero ha richiesto la temporanea chiusura del tratto autostradale interessato dall’incidente per consentire l’atterraggio in sicurezza e il soccorso dell’uomo.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato autonomo, con il conducente che avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, forse a causa dell’elevata velocità. Sul luogo dell’incidente è stato immediato l’arrivo dei sanitari del 118 provenienti da Milazzo, dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale del Cas per ripulire ancora una volta la carreggiata dalla scia di sangue che quest’estate sta lasciando sulle autostrade siciliane dopo i recenti casi verificatisi proprio sulla A18 Messina – Catania.

Dopo l’intervento dei soccorritori e l’arrivo delle forze dell’ordine, la circolazione è stata ripristinata, sebbene limitata a una sola corsia per permettere la gestione del traffico e completare le operazioni di messa in sicurezza del tratto interessato.

