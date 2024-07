Incidente multiplo sulla A20 Messina – Palermo: grave un 70enne, diversi i feriti

Diversi i mezzi coinvolti nel violento impatto all'interno della galleria Colonna.

Si trova in gravissime condizioni un uomo di 70 anni rimasto coinvolto in un incidente multiplo verificatosi questa mattina sull’autostrada A20 Messina – Palermo, tra i comuni di Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata di Militello in direzione Messina.

L’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, adibito ad affrontare interventi su pazienti che presentano politraumi.

La dinamica dell’incidente multiplo sulla A20

Sono diversi i mezzi rimasti coinvolti nel violento impatto all’interno della galleria Colonna, nel tratto Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata. Feriti in modo meno grave anche altri automobilisti coinvolti nell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni e per cause ancora in via di accertamento, l’auto del 70enne si sarebbe schiantata contro le pareti interne della galleria. In seguito, l’impatto con le altre vetture nel frattempo sopraggiunte e che non hanno potuto evitare lo scontro.

A causa dell’incidente si registrano lunghe code in autostrada, che al momento prevede l’uscita obbligatoria temporanea a Santo Stefano di Camastra per i veicoli provenienti da Palermo. Oltre all’elisoccorso, sul posto è stato immediato l’intervento di ambulanze della zona, della Polizia stradale, del personale del Cas e dei Vigili del fuoco.