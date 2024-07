Cianciana, auto perde il controllo e investe due operai: necessario l’intervento dell’elisoccorso

L'uomo che ha investito i due operai si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei sanitari

A Cianciana (Agrigento) due dipendenti comunali, impegnati nei lavori di riparazione della rete idrica, sono stati travolti da un’auto, una Opel Astra guidata da un uomo di 64 anni originario del Marocco e residente a Lucca Sicula. Ad avere la peggio a seguito dell‘incidente è stato un operaio di 59 anni di Alessandria della Rocca, al momento ricoverato all’ospedale Civico di Palermo.

Incidente a Cianciana, operai travolti da auto: le loro condizioni

Dopo essere stato travolto sulla strada provinciale 32 di Cianciana, l’uomo (uno dei due operai coinvolti nell’incidente) è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Secondo quanto emerso, il 59enne avrebbe riportato diverse ferite e fratture all’altezza del torace, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’altro operaio invece, un 60enne di Cianciana, è stato trasferito al Fratelli Parlapiano di Ribera per un trauma riportato alla mano sinistra. Per lui nessuna ferita rilevante e una prognosi di 30 giorni.

Auto sotto sequestro e indagini in corso

L’uomo che ha investito i due operai, invece, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari lungo la strada provinciale 32. La sua auto è stata sottoposta a sequestro, mentre sono in fase di accertamento le cause dell’incidente avvenuto sulle strade di Cianciana, ad Agrigento.