Incidente a Villabate, l’autopsia e i funerali della piccola Aurora

In seguito all'autopsia, la salma della bambina è stata riconsegnata alla famiglia per le esequie nella chiesa Sant'Agata.

Saranno celebrati venerdì 12 luglio alle 10.30 i funerali della piccola Aurora Brusa, la bimba di tre anni morta in un incidente stradale a Villabate in via Natta, la notte tra sabato e domenica.

Per l’incidente sono indagati per omicidio stradale il padre Rosario, fabbro di 40 anni e la mamma.

Incidente a Villabate: i funerali di Aurora

Eseguita l’autopsia sul corpo della piccola per accertare le cause del decesso, la salma è stata riconsegnata alla famiglia per le esequie. L’ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa Sant’Agata. Il sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale.

