Precipita aereo ultraleggero: muore donna originaria di Letojanni e il marito

Un dramma si è consumato in volo. Il 22 marzo una donna, originaria di Letojanni, e suo marito hanno perso la vita dopo essere precipitati con un aereo ultraleggero in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:15 a Trevignano, quasi al confine con Montebelluna. Le vittime, entrambe ultrasettantenni, sono Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri. Il mezzo era pilotato dall’uomo.

L’avvistamento e la caduta

Il velivolo è stato visto avvitarsi su sé stesso e in un secondo momento precipitare al suolo finendo con la parte anteriore nel giardino di una dimore. Alcuni testimoni sostengono che il mezzo perdesse carburante, altri avrebbero udito i motore emettere “rumori” sino a spegnersi mentre usciva del fumo. Sarebbero state aperte due inchieste sul caso: una dalla Procura del Tribunale e l’altra dall’Ente per l’Aviazione civile (Enac).

Le origini sicule

I genitori della donna, Carmelo e Lia, erano di Letojanni ma avevano deciso di trasfersi al Nord crescendo lì le due figlie. In seguito sono ritornati nella loro cittadina. In Sicilia sono noti per le numerose attività parrocchiali. Le vittime soggiornavano spesso nel paese isolano in quanto attualmente è il luogo nel quale risiedono la figlia, il genero letojannese e i nipoti.