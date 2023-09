Madonna di Trevignano, statua vola con drone: ecco il VIDEO virale

Sorpresa al raduno per i fedeli della santona siciliana Gisella Cardia: ecco cosa è accaduto.

La Madonna di Trevignano appesa a un drone e portata in giro: è la scena che decine a cui hanno assistito decine di fedeli, riunitisi la scorsa domenica 3 settembre sul lago di Bracciano. Un’apparizione “anomala”, che ha scatenato il dibattito tra i fedeli presenti al raduno della santona siciliana Gisella Cardia.

Il video è diventato in pochissimo tempo virale sui social.

Madonna di Trevignano appesa a un drone: il video è virale

Anche questo mese i fedeli si sono riuniti sperando di assistere a un’apparizione, ma le cose non sono andate come previsto. L’apparizione c’è stata, ma si è trattato di un momento decisamente inusuale: la Madonna volava in cielo, sì, ma appesa a un drone.

Sembra che l’evento non fosse previsto. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di uno scherzo a opera di qualche “infiltrato” tra i pellegrini nel campo e non di un’iniziativa voluta da Gisella Cardia per la sua apparizione “in grande stile” dopo il “flop” dello scorso agosto.

La vicenda è stata commentata anche da Ferdinando Carignani di Tolve, autore di un blog di divulgazione di libri e informazioni riguardanti le apparizioni Mariane, che ha scritto: “Un drone con una Madonnina attaccata. L’ultima trovata blasfema e sacrilega dei nemici della Fede (gli stessi che un mese fa avevano portato sulla collina l’attricetta seminuda). Che Dio abbia pietà di loro“.

