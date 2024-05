Alcamo, anziano muore schiacciato dalla sua auto

Ad Alcamo si è verificato un incidente mortale che è stato fatale per un pensionato. Si tratta di un 77enne schiacciato dall'auto.

Nelle campagne di Alcamo si è verificato un incidente mortale che è stato fatale per Giuseppe Nicolosi. Si tratta di un pensionato di 77 anni rimasto schiacciato dalla propria macchina, una Fiat Panda. Il mezzo si sarebbe ribaltato dopo essere scivolato in una scarpata. Il signore stava percorrendo un sentiero interpoderale in contrada Fico, tra Alcamo e Partinico, quando avrebbe perso il controllo dell’auto. Si ipotizza che questa circostanza sia avvenuta per la presenza di fango dovuta alle copiose quantità di pioggia delle ultime ore.

Uomo schiacciato mortalmente: la dinamica ipotizzata

I familiari hanno tentato di contattare al cellulare l’uomo senza riuscirci. A questo punto i parenti hanno contattato le forze dell’ordine. Nella mattinata è arrivata la Polizia Municipale di Alcamo che avrebbe ipotizzato quanto avvenuto. L’anziano, uscito da casa all’alba, avrebbe raggiunto il luogo intorno alle 7:00. Il malcapitato sarebbe uscito dall’abitacolo poiché il veicolo era parzialmente scivolato fuori strada e provando a riportarla in carreggiata sarebbe stato travolto.