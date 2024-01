Viaggi in sede gratis per forze dell’ordine, Lombardo (Siap-Sicilia):”Ringraziamo Governo regionale”

"Mano tesa sia alla categoria che all'intera comunità"

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’inclusione nel Maxi Emendamento alla manovra finanziaria votata all’ARS di una misura che tutela la categoria, ma anche e soprattutto i cittadini” afferma Luigi Lombardo, Segretario Regionale Generale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia SIAP – Sicilia, riguardo la seduta fiume, avviata il giorno 8 gennaio 2024 e conclusasi dopo oltre 24 ore, il giorno successivo. Assegnate, durante questa seduta, le risorse finanziarie necessarie al rinnovo della convenzione tra la Regione Siciliana e le compagnie di trasporto regionale, garantendo la gratuità dei viaggi per le Forze dell’Ordine che devono raggiungere la sede di servizio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Una misura importante

“Ringraziamo il Governo regionale per la sua sensibilità nell’alleviare un costo finanziario significativo per le famiglie degli appartenenti alle Forze dell’Ordine. Questa misura non solo tende la mano alla categoria, ma preserverà anche la virtuosa presenza di questo personale nei mezzi di trasporto regionale. Le statistiche dei reati consumati nei vettori regionali e il numero di interventi da parte del personale fuori servizio testimoniano il contributo positivo alla sicurezza a bordo”, prosegue il Segretario.”Siamo certi che questa decisione continuerà a rappresentare un importante aiuto. Sia per le Forze dell’Ordine che per l’intera comunità. Ringraziamo gli importanti esponenti istituzionali dell‘ARS ai quali avevamo preventivamente segnalato il rischio del mancato rinnovo della convenzione. Ringraziamo il Governo Regionale che ha riconosciuto la bontà di quanto segnalato dal sindacato di Polizia”, conclude Lombardo.